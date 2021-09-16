توتنهام يتعادل مع رين في دوري المؤتمر الأوروبي

تعادل توتنهام الإنجليزي مع مضيفه رين الفرنسي 2 - 2، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 11 عن طريق هدف سجله لويك بادي لاعب رين بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك تايت فلافيان التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 23.

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وتقدم رين في النتيجة عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 72، لكن الدنماركي بيير ايميل هويبرغ سجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 76.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها فاز فيتيس أرنهيم الهولندي على مورا السلوفيني 2 - صفر.

وفي المجموعة السادسة، فاز كوبنهاغن الدنماركي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 - 1، فيما تغلب باوك سالونيكي اليوناني على مضيفه لينكولن ريد امبس من جبل طارق 2 - صفر.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز جينت البلجيكي على فلورا تالين الاستوني 1 - صفر، فيما تقام مباراة أخرى من تلك المجموعة بين أنورثوسيس القبرصي وبارتيزان بلجراد الصربي في وقت لاحق من يوم الخميس.

وفي المجموعة السابعة خيم التعادل السلبي على مواجهة كارباج الأذربيجاني وضيفه بازل السويسري، فيما كانت مباريات المجموعة قد افتتحت في وقت سابق من يوم الخميس بتعادل سلبي آخر بين كيرات ألماتي الكازاخي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

وفي المجموعة الأولى ،فاز لاسك لينز النمساوي على هلسنكي الفنلندي 2 - صفر.

وفي المجموعة الخامسة فاز سلافيا براغ التشيكي على يونيون برلين الألماني 3 - 1.

يذكر ان بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ،هى مسابقة ثالثة ينظمها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ( يويفا) سنويا بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.