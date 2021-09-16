.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سرقة ميداليات دوري الأبطال وبطولة أوروبا من لاعب تشيلسي

  • الخط
ريس جيمس وصورة من عملية السرقة

سرقة ميداليات دوري الأبطال وبطولة أوروبا من لاعب تشيلسي

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف ريس جيمس، مدافع فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن سرقة ميداليته التي حصل عليها لدى فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وميدالية المركز الثاني في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك خلال عملية سطو على منزله.

وحدثت عملية السطو على منزل اللاعب البالغ من العمر "21 عاما"، حينما كان يلعب مع فريقه أمام زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1 - صفر.

ولعب جيمس دورا كبيرا في فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما شارك أساسيا في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى المباراة النهائية لأمم أوروبا حيث خسر أمام إيطاليا.

ولجأ جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث طلب المساعدة في إيجاد الجناة، الذين سرقوا أيضا خزانة تحتوي على ميدالية كأس السوبر التي توج بها مؤخرا مع فريقه.

وكتب جيمس مع نشر أربع مقاطع فيديو للواقعة: هذه الميداليات حصلت عليه حينما كنت ألعب مع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، وهي ألقاب لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك.

وأضاف:ورغم ذلك فإنني أطلب من مشجعي تشيلسي والمنتخب الإنجليزي المساعدة في التعرف على هؤلاء الجناة، الذين لن يكونوا في راحة أبدا مع تزايد الأدلة ضدهم.

وأوضح جيمس: الشرطة والمستشارين ونادي تشيلسي والأخرين يقفون خلفي لأن لدي أدلة قوية حول هوية الفاعلين ونحن قريبون منهم.

وتابع مدافع المنتخب الإنجليزي:لحسن الحظ لم يكن أحد متواجدا خلال عملية السطو، لكنني أحب أن أؤكد لكم أنني بخير.

وكان جيمس، الذي نشأ في أكاديمية تشيلسي، قد أصبح عنصرا أساسيا لدى الفريق في الموسمين الأخيرين، وشارك في أربع مباريات في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
هذه أكثر السيارات مبيعاً في السعودية هذه أكثر السيارات مبيعاً في السعودية
قبل أن تذهب
بسبب تركيا.. مشهد مأساوي لانحسار المياه خلف سد الموصل
بسبب تركيا.. مشهد مأساوي لانحسار المياه خلف سد الموصل
اكتشف المزيد