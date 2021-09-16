.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سولشاير يطالب بردة فعل قوية بعد السقوط في سويسرا

  • الخط
هدف الفوز

سولشاير يطالب بردة فعل قوية بعد السقوط في سويسرا

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

طالب المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أولي غونار سولشاير لاعبيه برد فعل، وذلك بعد السقوط المحرج الثلاثاء في سويسرا أمام يونغ بويز 1-2 في مستهل مشوار "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما افتتح النجم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل، تلقى فريق سولشاير ضربة قاسية بطرد آرون وان-بيساكا، قبل أن تتسبب تمريرة خاطئة من جيسي لينغارد في هدف الفوز القاتل للفريق السويسري في الوقت بدل الضائع.

وكانت نتيجة الثلاثاء مخالفة تماماً للتوقعات، لاسيما أن يونايتد استهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز بقوة حيث يتصدر الترتيب بعد فوزه بثلاث من مبارياته الأربع الأولى.

وعلّق سولشاير على الوضع المعنوي للفريق، قائلاً "كما تعلمون، إنها انتكاسة، علينا أن نحقق نتيجة أفضل، ولدينا 5 مباريات لنحصل على هذه النقاط العشر أو الـ12 التي نحن بحاجة إليها" لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة السادسة التي تضم فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي (تعادلا 2-2).

وتابع "من المؤكد أنها ليست البداية التي أردناها لكننا فريق جيد وبإمكاننا استعادنا توازننا مجدداً".

ورأى سولشاير أنه يُحكَم على الفرق بالنتائج وليس النوايا، موضحاً "العناوين التي نراها تُحَدَد دائماً بحسب النتائج ومن النادر جداً جداً أن نراها تتحدث عن مباراة مذهلة أو سيئة للغاية".

وتابع "ندرك بأن التوقعات مرتفعة جداً ونتوقع المزيد من أنفسنا أيضاً. مستوى الأداء (في مباراة الثلاثاء) لم يكن بحسب معاييرنا".

وينتقل تركيز يونايتد الآن الى الدوري المحلي حيث تنتظره مباراة صعبة الأحد في ضيافة وست هام الذي استهل الموسم الجديد بشكل جيد أيضاً بتحقيقه فوزين وتعادلين.

ويتواجه الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل لكن هذه المرة في "أولد ترافورد" ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
قبل أن تذهب
هل تدخلت واشنطن في سير عملية الانتخابات الروسية؟
هل تدخلت واشنطن في سير عملية الانتخابات الروسية؟
اكتشف المزيد