"الأغنام" تجبر رونالدو على تغيير منزله في مانشستر

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أجبر على تغيير منزله بعد أسابيع فقط من عودته إلى إنجلترا، وذلك بسبب أصوات أغنام كانت تبقيهم مستيقظين طوال الليل.

وانتقل رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الأربعة إلى منزل تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني بعد أيام فقط من عودة اللاعب البالغ من العمر "36 عاما" إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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وذكرت "ميرور" البريطانية، أن عائلة رونالدو انتقلت بالفعل إلى منزل جديد تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني في شيشاير، وذلك بسبب الأصوات التي تصدرها الأغنام والمخاوف الأمنية.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية": كان منزل رونالدو يتواجد وسط حقول وقريبا من الغابات، وقريبا جدا من الأغنام التي تصدر أصوات عالية في الصباح الباكر، لذلك قرر رونالدو وعائلته الانتقال.

ولفتت التقارير الصحافية إلى أن رونالدو عانى من ليال مضطربة بسبب أصوات الأغنام، لكن أداءه داخل الملعب لم يتأثر، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد.