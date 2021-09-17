.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوسيمين يقود نابولي لتعادل مثير مع ليستر في الدوري الأوروبي

  • الخط
من لقاء نابولي وليستر

أوسيمين يقود نابولي لتعادل مثير مع ليستر في الدوري الأوروبي

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أحرز النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، هدفين قاد بهما فريقه لقلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه ليستر سيتي، إلى التعادل 2 - 2 في الوقت القاتل يوم الخميس في بداية مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدفين حملا توقيع الإسباني آيوزي بيريز وهارفي بارنيس في الدقيقتين التاسعة و64 على الترتيب، قبل أن ينتفض أوسيمين ويحرز هدفي نابولي في الدقيقتين 69 و87.

وأنهى ليستر المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه النيجيري ويلفرد نديدي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وبذلك، تقاسم ليستر ونابولي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف ليغيا وارسو البولندي (المتصدر)، الذي انتصر 1 - صفر على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
قبل أن تذهب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
اكتشف المزيد