أليغري: المواجهة مهمة لميلان أكثر من يوفنتوس

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن مواجهة ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا الأحد أكثر أهمية للمنافس إذ أن فريق المدرب ستيفانو بيولي يلعب سويا منذ فترة طويلة.

وعاد أليغري لفترة ثانية مع يوفنتوس هذا الموسم وحصد نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات في الدوري بينما انتصر ميلان في مبارياته الثلاث حتى الآن.

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وأبلغ أليغري مؤتمرا صحفيا "مباراة يوفنتوس ضد ميلان واحدة من أهم المباريات بل يمكن أن تكون الأهم في الدوري. يجب أن نقدم أداء جيدا لأننا حصدنا نقطة واحدة. لكن تشكيلة ميلان تلعب سويا منذ سنوات وضمت العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة بينما ما زال فريقي في طور النضج. لذا فهي مباراة أهم لميلان من فريقي".

وحقق يوفنتوس فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب 3-صفر على مضيفه مالمو في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وطالب أليغري فريقه بتغيير وضعه المحلي.

وقال "وجدت اختلافا كبيرا في يوفنتوس. ما نحتاجه الآن هو عدم مقارنة يوفنتوس الحالي بيوفنتوس السابق".

وأشار أليغري إلى أن مشاركة فيدريكو كييزا لم تحسم بعد لكنه تعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وربما يلعب لبعض الوقت.