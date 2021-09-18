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بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بسبعة أهداف نظيفة

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من الأهداف السبعة

بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بسبعة أهداف نظيفة

برلين - د ب أ

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انفرد فريق بايرن ميونخ مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7 - صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى فاز أوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر وتعادل ارمينيا بيلفيلد سلبيا مع ضيفه هوفنهايم كما تعادل ماينز مع فرايبورغ بدون أهداف. ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورغ الوصيف والذي يلاقي انتراخت فرانكفورت غدا الأحد.

وجاء فوز بايرن بعد أربعة أيام فقط من انتصاره المثير على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17 وبعد عشر دقائق فقط أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني ثم تبعه سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32 ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61 ثم ثم سجل كيميتش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65 وتبعه إيريك ماكسيم شوبو موتينغ بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81. وألغى الحكم هدفا سجله توماس مولر لبايرن قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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