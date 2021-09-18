برينتفورد يهزم وولفرهامبتون بهدفين

تغلب برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2 – صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم برينتفورد عن طريق مهاجمه إيفان توني من ضربة جزاء في الدقيقة 28، قبل أن يضيف برايان مبيمو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 8 نقاط محتلا المركز التاسع، وهو الفريق الذي صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وحقق فوزين حتى الآن في المسابقة، جاء أولهما على حساب أرسنال بنتيجة 2 - صفر في المرحلة الأولى من الموسم الجاري.

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على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.