بيليه يعود إلى العناية المركزة

ذكرت شبكة (إي.اس.بي.ان) اليوم الجمعة أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عاد إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وقال المستشفى إنه لا يملك أي معلومات جديدة لكن الشبكة قالت إن بيليه البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات عاد إلى العناية المركزة بسبب ارتجاع المريء.

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وخضع بيليه في وقت سابق هذا الشهر لجراحة لإزالة ورم في القولون وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد مغادرته العناية المركزة في المرة الأولى قال بيليه في رسالة لعشاقه على انستجرام إنه "جاهز لخوض مباراة كاملة وأيضا لأي وقت إضافي".

وعانى بيليه من مشاكل في الفخذ في السنوات الأخيرة ولا يستطيع المشي دون مساعدة. ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.