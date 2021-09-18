.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيليه يعود إلى العناية المركزة

  • الخط
أجرى بيليه عملية جراحية

بيليه يعود إلى العناية المركزة

ساوباولو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت شبكة (إي.اس.بي.ان) اليوم الجمعة أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عاد إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وقال المستشفى إنه لا يملك أي معلومات جديدة لكن الشبكة قالت إن بيليه البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات عاد إلى العناية المركزة بسبب ارتجاع المريء.

وخضع بيليه في وقت سابق هذا الشهر لجراحة لإزالة ورم في القولون وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد مغادرته العناية المركزة في المرة الأولى قال بيليه في رسالة لعشاقه على انستجرام إنه "جاهز لخوض مباراة كاملة وأيضا لأي وقت إضافي".

وعانى بيليه من مشاكل في الفخذ في السنوات الأخيرة ولا يستطيع المشي دون مساعدة. ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل.. بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل..
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
الأكثر قراءة
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
فيديو جديد لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو جديد لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها
شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء
متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب
أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟
قبل أن تذهب
الجوع مصير الأفغان.. واحد من كل ثلاثة مهدد
الجوع مصير الأفغان.. واحد من كل ثلاثة مهدد
اكتشف المزيد