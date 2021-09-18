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بيولي: إبراهيموفيتش سيغيب.. هو ليس "سوبرمان"

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بعد هدفه في لاتسيو

بيولي: إبراهيموفيتش سيغيب.. هو ليس "سوبرمان"

ميلان - رويترز

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قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش ليس سوبرمان وبالتالي لن يتعافى في الوقت المناسب للحاق بمواجهة يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وعاد المهاجم السويدي المخضرم إلى الملاعب في الجولة الماضية بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مايو أيار، وسجل هدفا في الفوز على لاتسيو، لكنه غاب عن الخسارة أمام ليفربول في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مباراة القمة المرتقبة في تورينو "إبرا يود أن يكون سوبرمان لكنه ليس كذلك. قمنا بتقييم حالته ولم تتحسن كثيرا. هو و(أوليفييه) جيرو لن يكون بوسعهما اللعب بسبب إصابة في أسفل ظهر (المهاجم الفرنسي). سنعتمد على اللاعبين المتاحين".

وعاد ميلان إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي.

وبدأ ميلان الدوري المحلي بشكل رائع وفاز في أول ثلاث مباريات، بينما جاءت بداية يوفنتوس سيئة ولديه نقطة واحدة فقط.

وقال بيولي "نشعر أننا فريق قوي ونحاول الفوز بكل مباراة. التنافس قوي في الدوري الإيطالي ومستويات فرق القمة متقاربة. أمام يوفنتوس ستكون مباراة قوية ولا يزال بوسع المنافس حصد لقب الدوري".

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