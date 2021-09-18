كلوب يدعم تياغو ألكانتارا في مواجهة الانتقادات

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يتوقع عودة لاعب وسط فريقه تياغو ألكانتارا إلى التألق من جديد بعد تعرضه لإصابة في الركبة ومعاناته بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وقبل عام بالتمام والكمال انضم الإسباني الدولي ألكانتارا إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ بطل ألمانيا في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني وشارك في 24 مباراة في جميع المنافسات من بينها 24 مباراة في الدوري في الموسم الماضي.



وقال الألماني كلوب عبر موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: انضم إلى فريقنا وأصيب بكوفيد وتعرض للإصابة (في الركبة). هذا بالتأكيد يجعل الأمور أكثر صعوبة لكنه كشف عن حقيقة جوهره كلاعب وما يمكن أن يقدمه لنا، ولهذا فإننا ننتظر الكثير منه مستقبلا بكل تأكيد.



وأضاف كلوب: هو بالفعل شخص جيد وصاحب شخصية متميزة وبالتأكيد هو لاعب من الطراز العالمي.



وأشار كلوب إلى أن تياجو (30 عاما) تأقلم مع أسلوب اللعب في ليفربول وأشاد بقدرات ومهارات اللاعب قائلا إنه يشبه لاعبي الجولف في التعامل بدقة مع الكرة، وأردف يورغن قائلا: أحب أسلوبه في اللعب.



ويحتل ليفربول المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي في وقت لاحق من يوم السبت مع ضيفه كريستال بالاس.

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