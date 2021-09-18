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مويز: سولشاير رفض بيع عقد لينغارد

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لينغارد
جيسي أمضى الموسم الماضي معاراً إلى وست هام

مويز: سولشاير رفض بيع عقد لينغارد

لندن- رويترز

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كشف ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوسط الانجليزي الدولي جيسي لينغارد لم يعد إلى وست هام بعد انتهاء إعارته لأن أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لم يكن يرغب في بيعه.

وقدم لينغارد (28 عاما) أداء لافتا في وست هام خلال إعارته إليه في الموسم الماضي وأحرز تسعة أهداف في 16 مباراة. وتحدثت بعض التكهنات عن عودته إلى النادي اللندني بناء على عقد دائم هذا الموسم.

وقال مويز يوم الجمعة: أكد أولي لي بوضوح في بداية فترة الانتقالات أنه يريد بقاء لينغارد في فريقه.. ولهذا فإنني كنت أعرف مبكرا أنه سيستمر في صفوف مانشستر يونايتد.

وأضاف مويز: سمعت كل هذه التكهنات لكني تحدثت مباشرة مع أولي الذي أوضح لي أن جيسي سيستمر في يونايتد.

وسيلتقي وست هام صاحب المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز مع ضيفه مانشستر يونايتد صاحب الصدارة يوم الأحد.

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