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وكيل أعمال بوغبا لا يستبعد عودته إلى يوفنتوس

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اللاعب الفرنسي إلى جانب رايولا

وكيل أعمال بوغبا لا يستبعد عودته إلى يوفنتوس

لندن - د ب أ

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رفض مينو رايولا وكيل اللاعب بول بوغبا استبعاد رحيل اللاعب الفرنسي الدولي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الصيف المقبل بشكل مجاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكن لبوغبا، 28 عاما، أن يرحل مجانا إذا انتهى تعاقده. وأكد رايولا أنه سيسعى لإجراء محادثات مع يونايتد بشأن مستقبل بوغبا، الفائز بكأس العالم. ولكن وكيل اللاعب ترك الباب مفتوحا لاحتمالية عودته لفريق يوفنتوس.

وقال :"يوفنتوس؟ مازال بول يحب تورينو. مازالت هناك فرصة لعودة بوغبا ليوفنتوس، نعم- ولكن الأمر يعتمد على خطط يوفنتوس.

وصنع بوغبا سبعة أهداف لمساعدة مانشستر يونايتد لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية جيدة للموسم الجديد.

ويحرص أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وقادة مانشستر يونايتد على الاحتفاظ بخدمات واحد من أفضل اللاعبين.

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