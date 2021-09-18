"عملية في القلب" تبعد مهاجم بايرن ميونخ

أعلن جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة أن لاعب خط الوسط كينغسلي كومان خضع لعملية جراحية بسبب مشكلة تتعلق بضربات القلب، لكن يتوقع أن يعود إلى تدريبات الفريق خلال أسبوعين.

وقال ناغلسمان في تصريحاته للصحفيين :"كان هناك اضطراب طفيف في إيقاع ضربات القلب، وذلك مع وجود نبضة إضافية طفيفة. كان يعاني أحيانا من ضيق طفيف في التنفس، ولهذا قررنا مراقبة تخطيط القلب على المدى الطويل، ثم إجراء العملية."

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وقال ناغلسمان إن العملية أجريت أمس الخميس، مشيرا إلى أن الأمر في الواقع أبسط مما بدا للكثيرين.

وأضاف :"سيجري تدريبات القلب مجددا يوم الثلاثاء ولن يغيب لأكثر من فترة تتراوح بين أسبوع ونصف وأسبوعين."

وسيفتقد بايرن ميونخ أيضا في مباراته المقررة غدا السبت أمام بوخوم جهود اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو الذي يعاني من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).