بونو يتصدى لجزائية.. وإشبيلية يواصل نزيف النقاط أمام سوسييداد

واصل إشبيلية نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم وأوقف صحوة مضيفه ريال سوسييداد، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، بعدما تعادل معه سلبيا اليوم الأحد في المرحلة الخامسة للبطولة، التي أسفرت أيضا عن تعادل ريال مايوركا مع ضيفه فياريال بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد إشبيلية إلى ثماني نقاط في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، متأخرا بفارق نقطتين خلف سوسييداد، صاحب المركز الرابع بترتيب المسابقة.

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وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة، كما تصدى المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية لجزائية أويارزابال.

وفي المباراة الأخرى، واصل فياريال سلسلة تعادلاته بالبطولة للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه ريال مايوركا في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد فياريال، الذي تعادل في جميع مبارياته بالبطولة هذا الموسم، إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما احتل ريال مايوركا، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة، المركز الثامن مؤقتا برصيد ثماني نقاط.