.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تشيلسي يهز شباك توتنهام 3 مرات في "ديربي لندن"

  • الخط
هدف روديغر الثالث

تشيلسي يهز شباك توتنهام 3 مرات في "ديربي لندن"

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز فريق تشيلسي على مضيفه توتنهام 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز مانشستر يونايتد على وست هام 2 - 1، وبرايتون على ليستر سيتي 2 - 1.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله تياجو سيلفا مكن ضربة رأس في الدقيقة 49 وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما سدد نجولو كانتي كرة قوية اصطدمت بإيرك داير قبل أن تعانق الشباك، ثم اختتم أنطونيو روديجر أهداف تشيلسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة ليتقاسم صدارة الترتيب مع ليفربول، ، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة
الأكثر قراءة
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
قبل أن تذهب
عائلة أومسن تهدد بكشف فضائح جبهة النصرة
عائلة أومسن تهدد بكشف فضائح جبهة النصرة
اكتشف المزيد