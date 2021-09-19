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دي خيا ينقذ يونايتد من خسارة نقطتين أمام وست هام

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دي خيا مانشستر يونايتد وست هام
ديفيد تصدى لركلة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع

دي خيا ينقذ يونايتد من خسارة نقطتين أمام وست هام

لندن- د ب أ

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فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ليستر سيتي 2 - 1.

وتقدم وست هام في الدقيقة 30 بهدف جاء من تصويبة لسعيد بن رحمة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، قبل أن يسجل جيسي لينغارد هدف الفوز في الدقيقة 82.

وأهدر مارك نوبل لاعب وست هام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، إذ تصدى الإسباني الدولي ديفيد دي خيا لركلة الجزاء المتأخرة

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما توقف رصيد وست هام عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب فالمر، فاز برايتون على ليستر سيتي 2-1، إذ سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وداني ويلبيك في الدقيقة 50، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 61.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

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