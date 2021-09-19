رابطة الدوري الفرنسي تبحث أحداث مباراة لانس وليل

أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد إن لجنة الانضباط التابعة لها ستجتمع الاثنين لبحث أحداث الشغب التي وقعت خلال المباراة بين فريقي لانس وضيفه ليل يوم السبت.



وقالت الرابطة في بيان: تدين الرابطة بأشد العبارات أعمال الشغب ونزول الجمهور إلى أرض الملعب وأعمال العنف التي وقعت خلال المباراة بين فريقي لانس وليل، وبالنظر إلى خطورة هذه الأحداث فإن لجنة الانضباط ستعقد اجتماعا في 20 سبتمبر.



وتأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز لانس بهدف دون رد نصف ساعة تقريبا بعد اندلاع أعمال الشغب خلال الاستراحة بين الشوطين ما أدى لتدخل شرطة مكافحة الشغب ومسؤولي الاستاد لاستعادة النظام قبل استئناف اللعب.



وكانت أحداث شغب مماثلة وقعت خلال مباراة بين نيس ومرسيليا في وقت سابق من الشهر الجاري وعوقب بسببها نيس بخصم نقطتين من رصيده من بينهما واحدة مع وقف التنفيذ.



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