روما يخسر مباراته الأولى مع مورينيو أمام فيرونا

أوقف هيلاس فيرونا انطلاقة ضيفه روما الرائعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 3 - 2 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وتجمد رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة هذا الموسم، عند 9 نقاط، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين حصد فيرونا، الذي وضع حدا لمسلسل هزائم المستمر في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي.

مادة اعلانية

وبادر لورينزو بيليغريني بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 36، قبل أن يرد فيرونا بهدفين حملا توقيع أنتونين باراك وجيانلوكا كابراري في الدقيقتين 49 و54 على الترتيب. وأدرك روما التعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الصربي إيفان إليتش، لاعب فيرونا الذي سجل هدفا عكسيا في الدقيقة 58.

وبينما حاول روما البحث عن هدف الفوز، أحرز فيرونا هدفه الثالث في الدقيقة 63 من خلال ماركو ديفيد فاراوني، ليلحق أول خسارة بفريق العاصمة الإيطالية في المسابقة خلال الموسم الحالي.