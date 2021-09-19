فياريال يتعادل للمرة الرابعة على التوالي

واصل فياريال سلسلة تعادلاته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه ريال مايوركا يوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد فياريال، الذي تعادل في جميع مبارياته بالبطولة هذا الموسم، إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما احتل ريال مايوركا، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة، المركز السابع مؤقتا برصيد ثماني نقاط.

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وعجز الفريقان عن هز الشباك، بعدما أخفق لاعبوهما في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.