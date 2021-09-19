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نيس يفرط بالفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

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موناكو نيس
موناكو حصل على نقطته الخامسة في المسابقة

نيس يفرط بالفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

العربية.نت

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تعادل موناكو مع مضيفه نيس 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي موناكو أليكسندر غولوفين في الدقيقة 39 ووسام بن يدر في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي نيس أندي ديلور وهشام بوداوي في الدقيقتين 52 و74.

ورفع موناكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع نيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع.

وحافظ نيس أمام نادي الإمارة على سجله خالياً من الخسارة في هذا الموسم، فبعد تعادله أمام رين سلباً حقق سلسلة من 3 انتصارات توالياً من دون أن تهتز شباكه أمام ليل وبوردو بنتيجة واحدة 4-صفر ونانت بهدفين نظيفين.

ويأتي تعادل موناكو بعد بداية جيدة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على شتورم غراس النمساوي بهدف نظيف من رأسية مهاجمه السنغالي كريبين دياتا.

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