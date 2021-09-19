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هالاند يواصل هوايته ويقود دورتموند إلى فوز كبير

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هالاند
هالاند سجل هدفين في شباك يونيون برلين

هالاند يواصل هوايته ويقود دورتموند إلى فوز كبير

دورتموند - د ب أ

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واصل بوروسيا دورتموند صحوته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 - 2 على ضيفه يونيون برلين يوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وبادر دورتموند بالتسجيل سريعا عن طريق رافاييل غيريرو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

وكان هالاند قد سجل في مباراتي دورتموند الأخيرتين بالدوري مع باير ليفركوزن وهوفنهايم، قبل أن يحرز أيضا في مرمى بشكتاش التركي يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الثالث لدورتموند عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز مارفين فرايدريتش، مدافع يونيون برلين، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

واستغل يونيون برلين التراجع النسبي في أداء لاعبي دورتموند، ليعود إلى اللقاء مجددا بعدما أحرز هدفين عن طريق لاعبيه ماكس كروز وأندرياس فولغسامر في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و81 على الترتيب.

وعاد هالاند ليهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لدورتموند وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، ليقضي نهائيا على أمال الضيوف في إدراك التعادل.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثامن.

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