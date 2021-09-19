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وفاة جريفز أسطورة توتنهام وبطل كأس العالم 1966

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جريفز توتنهام
جريفز فارق الحياة عن عمر 81 عاماً

وفاة جريفز أسطورة توتنهام وبطل كأس العالم 1966

لندن - رويترز

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أن المهاجم الإنجليزي الدولي السابق جيمي جريفز توفي عن 81 عاما.

وكان جريفز الذي أصيب بسكتة دماغية قبل ست سنوات بدأ مسيرته في ملاعب الكرة في صفوف نادي تشيلسي اللندني وأحرز وقتها عددا قياسيا من الأهداف على مستوى النادي وهو 124 هدفا ما بين 1957 و1961.

وبعد ذلك لعب جريفز لتوتنهام هوتسبير ما بين عامي 1961 و1970 وأحرز خلال هذه الفترة 266 هدفا في 379 مباراة وهو رقم قياسي لايزال صامدا حتى الآن.

وكان جريفز أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 وقد أحرز 44 هدفا خلال 57 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الإنجليزي.

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