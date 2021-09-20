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أليغري بغضب: يوفنتوس محظوظ بالتعادل مع ميلان

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أليغري يوفنتوس
يوفنتوس لم يحقق أي انتصار في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي

أليغري بغضب: يوفنتوس محظوظ بالتعادل مع ميلان

تورينو - رويترز

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أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الغاضب أن فريقه حالفه الحظ في انتهاء مباراته ضد ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 يوم الأحد، لأن فريقه كان من الممكن أن يخسر.

وتقدم يوفنتوس 1-صفر مبكرا عن طريق ألفارو موراتا وبدا مسيطرا حتى الدقائق الأخيرة لكنه أهدر فرصة تحقيق أول فوز في الدوري هذا الموسم.

وعادل أنتي ريبيتش النتيجة لصالح ميلان في نهاية الشوط الثاني، وأتيحت فرص لميلان للفوز بعد أن فشل منافسه القادم من تورينو في الحفاظ على نظافة شباكه في الدوري لأول مرة منذ مارس.

وأبلغ أليغري منصة "دازون": لحسن الحظ أطلق الحكم صفارة النهاية وإلا كنا خسرنا، الليلة أنا غاضب للغاية. لعب الفريق بشكل جيد في الشوط الأول، ولم يكن هناك سوى تسديدة بعيدة لميلان. في النهاية، خاطرنا حتى بالخسارة على الرغم من حقيقة أننا كنا نسيطر تماما حتى تعادلوا.

وأضاف: لسوء الحظ فقدنا الاهتمام والتصميم، علينا أن نتحسن حتى لو كان الفريق سيخطو خطوة إلى الأمام.

كما تحمل أليغري بعض اللوم في النتيجة التي تركت يوفنتوس في المركز 18 بنقطتين من أربع مباريات بعد أن أشرك المهاجمين مويزي كين وفيدريكو كييزا وديان كولوسيفسكي في الشوط الثاني.

وتابع أليغري: أعترف بأنني ارتكبت أخطاء في التغييرات. لقد أخطأت. كان يجب أن أضع المزيد من اللاعبين الدفاعيين لتأمين التقدم 1-صفر. أتحمل مسؤولية ذلك.

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