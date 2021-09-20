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الإصابات تؤرق سيتي قبل سلسلة مباريات مهمة

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مانشستر سيتي ساوثهامبتون
سيتي سيواجه تشيلسي وباريس سان جيرمان وليفربول خلال 9 أيام

الإصابات تؤرق سيتي قبل سلسلة مباريات مهمة

مانشستر - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه سيضطر إلى إشراك العديد من اللاعبين الشبان في مباراة الثلاثاء بكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمام ويكومب واندرارز بسبب معاناة عدد من لاعبي الفريق الأول من الإصابة.

ونقل موقع سيتي على الإنترنت عن غوارديولا قوله: لا أملك أي خيار أمام ويكومب، سنشرك عددا من اللاعبين الشبان. يعاني جون ستونز وايمريك لابورت وألكسندر زينتشنكو ورودري وأعتقد إيلكاي غندوغان من الإصابة، إنها فرصة جيدة للاعبي الأكاديمية، لهذا السبب هم هنا.

وبعد مباراة ويكومب، يلتقي سيتي مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ثم ليفربول في غضون تسعة أيام، مما يعني أن الإصابات ستكون مصدر قلق كبير للمدرب الإسباني.

وتابع: ربما نريح بعض اللاعبين من أجل المباريات القادمة، روبن دياز لعب كل الدقائق حتى الآن وجواو كانسيلو شارك كذلك في كل الدقائق، ولذلك لا أعتقد أنهما سيشاركان في هذه المباراة.

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