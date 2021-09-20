.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الريال يرفض مشاركة الصدارة ويهزم فالنسيا على أرضه

  • الخط
سجل بنزيمة الهدف الثاني

الريال يرفض مشاركة الصدارة ويهزم فالنسيا على أرضه

فالنسيا - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم هوغو دورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري. لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها. ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، وثلاث نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
تفاصيل القبض على الأسيرين الأخيرين الفارين من السجن الإسرائيلي تفاصيل القبض على الأسيرين الأخيرين الفارين من السجن الإسرائيلي
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
قبل أن تذهب
أستراليا عن صفقة الغواصات: نحن منفتحون وصادقون مع فرنسا
أستراليا عن صفقة الغواصات: نحن منفتحون وصادقون مع فرنسا
اكتشف المزيد