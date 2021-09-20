تياغو يغيب عن مباراتي ليفربول

كشف ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعب وسطه الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا سيغيب عن مباراتيه المقبلتين بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق مطلع الأسبوع الحالي.

واستبدل تياغو خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر على كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري الممتاز. وقال المدرب المساعد بيباين ليندرش إن تياغو سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في كأس رابطة المحترفين المحلية يوم الثلاثاء أمام نوريتش سيتي وعن مباراته السبت القادم في الدوري الممتاز في مواجهة برنتفورد.

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وأضاف المدرب المساعد عبر موقع النادي على الإنترنت: لا يمكنني الآن تحديد الفترة التي سيغيبها عن الملاعب لكنه بالتأكيد لن يشارك في مباراة الغد ولا مطلع الأسبوع المقبل، دعونا ننتظر نتائج الفحوص والتشخيص.. يؤسفنا الحرمان من جهوده".

وبهذا أصبح تياغو ثاني لاعب وسط في ليفربول يتعرض للإصابة مؤخرا بعد إصابة هارفي إيليوت بكسر في الكاحل في المباراة أمام ليدز يونايتد الأسبوع الماضي وخضوعه لعملية جراحية بعد ذلك.

وسيغيب عن تشكيلة ليفربول أيضا المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد (22 عاما) بسبب المرض.