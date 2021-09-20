.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جيليت أول حكم أجنبي في الدوري الإنجليزي

  • الخط
الأسترالي غاريد جيليت

جيليت أول حكم أجنبي في الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن الأسترالي غاريد جيليت سيصبح أول حكم أجنبي في المسابقة عندما يدير مباراة واتفورد أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

وترقى جيليت، أفضل حكم في الدوري الأسترالي خمس مرات ويملك خبرة كحكم دولي، في يونيو الماضي إلى أعلى مجموعة مختارة لإدارة مباريات في الدوري الممتاز.

وأدار جيليت (34 عاما)، الذي انتقل إلى إنجلترا في 2019 كباحث بعد الدكتوراة في جامعة جون مور في ليفربول، بعض المباريات في دوري الأضواء بالفعل هذا الموسم كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد