جيليت أول حكم أجنبي في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن الأسترالي غاريد جيليت سيصبح أول حكم أجنبي في المسابقة عندما يدير مباراة واتفورد أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.



وترقى جيليت، أفضل حكم في الدوري الأسترالي خمس مرات ويملك خبرة كحكم دولي، في يونيو الماضي إلى أعلى مجموعة مختارة لإدارة مباريات في الدوري الممتاز.



وأدار جيليت (34 عاما)، الذي انتقل إلى إنجلترا في 2019 كباحث بعد الدكتوراة في جامعة جون مور في ليفربول، بعض المباريات في دوري الأضواء بالفعل هذا الموسم كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

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