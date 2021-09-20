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فوز صعب لباريس سان جيرمان على ليون

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بعد هدف إيكاردي

فوز صعب لباريس سان جيرمان على ليون

باريس - د ب أ

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انتزع فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه ليون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مارسيليا على رين 2 - صفر، ونانت على أنجيه 4 - 1، وتعادل موناكو مع نيس 2 - 2 وكليرمون فوت مع ستاد بريست 1 - 1، وستاد ريمس مع لوريان سلبيا، وتروا مع مونبيلييه 1 1.

وتقدم ليون بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 54 وتعادل سان جيرمان بهدف سجله نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ثم أضاف ماورو إيكادري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ليون عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق موناكو مع مضيفه نيس 2 - 2. وسجل هدفي موناكو أليكسندر جولوفين في الدقيقة 39 ووسام بن يدر في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي نيس أندي ديلور وهشام بوداوي في الدقيقتين 52 و74. ورفع موناكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر، كما رفع نيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس.

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