كلوزه مرشح لتدريب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمنتخب الألماني لكرة القدم والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرشح لخلافة شتيفان كونتس في تدريب المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما).

واعتزل كلوزه (43 عاماً) اللعب في عام 2016 وعمل مدربا مساعدا للمنتخب الوطني قبل أن يعمل في التدريب في قطاع الشباب بنادي بايرن ميونخ، ثم أصبح مدربا مساعدا للفريق الأول ببايرن ميونخ في الموسم الماضي، والآن بات مرشحا لتدريب منتخب الشباب الألماني، حسب ما ذكرته مجلة "كيكر" .

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ورحل كلوزه، المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014، عن العمل في بايرن إثر إصابته بجلطة في الساق، لكنه تعافى الآن ويبحث عن فرصة في العمل التدريبي، ويوجه تركيزه بشكل أساسي للعمل بالأندية.

وبعد قيادة المنتخب الألماني للشباب للتتويج بلقب بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما في يونيو الماضي، يرحل كونتس عن منصبه ليتولى تدريب المنتخب التركي الأول.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يحاول إبقاء مساعديه دانييل نيدزكوفسكي وأنتونيو دي سالفو وكلاوس تومفورد ويانيس شايبه ضمن الجهاز الفني لمنتخب الشباب.