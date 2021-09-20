.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدرب توتنهام: فريقي يعاني من مشاكل كثيرة

  • الخط
نونو سانتو توتنهام
نونو سانتو خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام تشيلسي

مدرب توتنهام: فريقي يعاني من مشاكل كثيرة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عبر نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير عن سعادته بأداء فريقه خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بهزيمته 3-صفر أمام جاره اللندني تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكن المدرب البرتغالي أقر بأن فريقه بحاجة لحل بعض المشكلات التي تواجهه حاليا.

وقدم توتنهام أداء قويا في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من الصمود في وجه انتفاضة تشيلسي في النصف الثاني من المباراة وإحرازه ثلاثة أهداف عبر تياغو سيلفا ونغولو كانتي وأنطونيو روديغر ليتقاسم صدارة البطولة.

وقال نونو للصحافيين بعد المباراة: قدمنا أداء جيدا فعلا ولعبنا جيدا وضغطنا بقوة ومن ثم فنحن ندرك أننا بحاجة للتحسن في الكثير من الجوانب. وعلينا البناء على ما قدمناه في الشوط الأول.

وفاز توتنهام في أول ثلاث جولات من موسم الدوري الممتاز الحالي وتقدم لصدارة القائمة لكنه خسر 3-صفر مرتين متتاليتين وتراجع للمركز السابع.

وسيلتقي توتنهام الأربعاء المقبل مع وولفرهامبتون واندرارز في كأس رابطة المحترفين المحلية قبل أن يواجه الجار اللندني أرسنال في الدوري الأحد المقبل في ملعب الأخير.

وقال نونو أيضا نحن بحاجة للمزيد من الوقت من أجل العمل معاً. علينا حل الكثير من المشكلات، البحث عن حلول لكني متفائل وإيجابي تماما بأننا سننجح في ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد