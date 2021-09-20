مدرب توتنهام: فريقي يعاني من مشاكل كثيرة

عبر نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير عن سعادته بأداء فريقه خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بهزيمته 3-صفر أمام جاره اللندني تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكن المدرب البرتغالي أقر بأن فريقه بحاجة لحل بعض المشكلات التي تواجهه حاليا.



وقدم توتنهام أداء قويا في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من الصمود في وجه انتفاضة تشيلسي في النصف الثاني من المباراة وإحرازه ثلاثة أهداف عبر تياغو سيلفا ونغولو كانتي وأنطونيو روديغر ليتقاسم صدارة البطولة.



وقال نونو للصحافيين بعد المباراة: قدمنا أداء جيدا فعلا ولعبنا جيدا وضغطنا بقوة ومن ثم فنحن ندرك أننا بحاجة للتحسن في الكثير من الجوانب. وعلينا البناء على ما قدمناه في الشوط الأول.



وفاز توتنهام في أول ثلاث جولات من موسم الدوري الممتاز الحالي وتقدم لصدارة القائمة لكنه خسر 3-صفر مرتين متتاليتين وتراجع للمركز السابع.



وسيلتقي توتنهام الأربعاء المقبل مع وولفرهامبتون واندرارز في كأس رابطة المحترفين المحلية قبل أن يواجه الجار اللندني أرسنال في الدوري الأحد المقبل في ملعب الأخير.



وقال نونو أيضا نحن بحاجة للمزيد من الوقت من أجل العمل معاً. علينا حل الكثير من المشكلات، البحث عن حلول لكني متفائل وإيجابي تماما بأننا سننجح في ذلك.

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