أرتيتا: في أرسنال نصنع القادة.. مثل أوديغارد

كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال‭ ‬يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط مارتن أوديغارد استقر جيدا في الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإنه بأدائه أثبت قدرته في الهجوم والدفاع.



ومنح هدف أوديغارد من ركلة حرة الفوز الثاني لأرسنال في الدوري هذا الموسم خلال الانتصار 1-صفر على بيرنلي.



وأبدى أرتيتا إعجابه بالطريقة التي يتسلم بها اللاعب النرويجي البالغ عمره "22 عاما" الكرة وكذلك ضغطته لاستعادتها من المنافس.



وقال المدرب الإسباني للصحافيين: أعتقد أننا نبني بعض القادة في المجموعة. إنها مجموعة شابة حقا، يوجد الكثير من اللاعبين أقل من 23 عاما. مارتن قائد منتخب بلاده. يمتلك مارتن هذه القدرة على القيام بذلك بموهبة، يطلب الكرة في لحظات ربما يرفضها الآخرون، لكن يفعل ذلك أيضا بأسلوب رائع ويضع المنافس تحت ضغط.



ويلتقي أرسنال مع ويمبلدون المنافس في الدرجة الثالثة في كأس رابطة الأندية يوم الأربعاء.

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