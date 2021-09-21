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ابن بيكهام يخوض مباراته الأولى في أميركا

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روميو ابن ديفيد بيكهام يخوض مباراته الأولى

ابن بيكهام يخوض مباراته الأولى في أميركا

ميامي - رويترز

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بدأ روميو ابن ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق السير على خطى والده وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الاحتياطي لإنتر ميامي في بداية الأسبوع الحالي.

ولعب روميو، وهو واحد من أبناء بيكهام الخمسة من زوجته مصممة الأزياء والمغنية السابقة فيكتوريا، مع فورت لاودرديل خلال تعادله 2-2 مع ساوث جورجيا تورمنتا في دوري الدرجة الثالثة الأميركي يوم الأحد.

وفورت لاودرديل هو رديف إنتر ميامي المملوك لبيكهام والذي يشارك في الدوري الأميركي للمحترفين.

وشارك روميو (19 عاما) بجوار هارفي نيفيل ابن فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي. ولعب نيفيل وبيكهام معا في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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