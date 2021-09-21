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توخيل: فيرنر يمكنه اللعب إلى جانب لوكاكو

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فيرنر تشيلسي لوكاكو
فيرنر فقد خانته الأساسية لمصلحة النجم البلجيكي

توخيل: فيرنر يمكنه اللعب إلى جانب لوكاكو

لندن - رويترز

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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المهاجم تيمو فيرنر يجني ثقة، وأظهر أن بوسعه الاستفادة من الشراكة مع المهاجم الآخر روميلو لوكاكو.

وبينما بدأ الوافد الجديد لوكاكو مسيرته مع الفريق اللندني بقوة، مسجلا أربعة أهداف، فإن فيرنر لم يفتتح بعد سجله التهديفي هذا الموسم عقب أداء محبط في موسم 2020-2021 إذ أحرز ستة أهداف في الدوري.

وفقد المهاجم الألماني مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام لوكاكو لكنه شارك كبديل ليلعب بجوار المهاجم البلجيكي، وقال توخيل إنه قد يثبت أهميته عندما يلتقي تشيلسي مع أستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء.

وأبلغ المدرب الألماني الصحافيين: لقد أعطانا انطباعا واضحا عن مدى خطورة أن يكون هو وروميلو معا. كان هناك خيبة أمل من بطولة أوروبا والمباريات الأولى، ولا أعتقد أنه كان سعيدا بمستواه.

وواصل: هناك أشياء لا ترونها في التدريبات، أصبح أكثر استرخاء وأكثر مرونة في تحركاته، وجنى ثقة أكبر. لهذا السبب شارك في وقت مبكر ضد توتنهام، وهناك علامات واضحة على أنه في حالة جيدة ويمكنه إثبات ذلك.

وأضاف: كان تيمو في مواقع أفضل وكان موجودا في مواقع خطيرة حول روميلو. صنع هدفا، ويتحرك بذكاء، وأصبح حرا ويتخذ القرارات بمزيد من الثقة، آمل أن يتمكن من الضغط على نفسه والحفاظ على هذا الزخم.

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