سواريز يقلب الطاولة على خيتافي ويقود أتلتيكو إلى الصدارة

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد حامل اللقب صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه المثير مع مضيفه خيتافي 2 -1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة.

وتقدم خيتافي بهدف عن طريق المدافع الصربي ستيفن ميتروفيتش في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

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لكن خيتافي تعرض لضربة موجعة في الدقيقة 74 تمثلت في طرد مدافعه كارليس ألينيا لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أتلتيكو النقص العددي في صفوف صاحب الأرض وأحرز المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة 78.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف سواريز هدف الفوز القاتل لأتلتيكو مستغلا تمريرة من سيمي فرسالجكو.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 14 نقطة من ست مباريات ليقفز إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي خاض خمس مباريات وظل خيتافي بدون رصيد في المركز قبل الأخير.