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غنابري يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ

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غنابري مولر
غنابري "على اليسار" في صورة سابقة

غنابري يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ

ميونخ - رويترز

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قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن الجناح سيرج غنابري غاب عن مران يوم الثلاثاء لإصابته بالإنفلونزا، بينما استمر غياب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا.

وسجل غنابري ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري حتى الآن، وهو أحدث لاعب في بايرن يغيب بسبب الإصابة.

وأصيب موسيالا، الذي كان يمر بفترة رائعة، في الكاحل ولم يستكمل المران يوم الاثنين. وتعين على الحارس سفين أولريش مغادرة المران بسبب إصابة في الركبة وسيغيب لفترة طويلة.

ويغيب عن بايرن بالفعل الجناح كينغسلي كومان، الذي خضع إلى جراحة بسيطة في القلب الأسبوع الماضي، ولاعب الوسط كورنتين توليسو.

واستهل بطل ألمانيا الموسم بطريقة رائعة، ويتصدر الدوري الألماني كما فاز 3-صفر خارج ملعبه على برشلونة في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريق البافاري مع الوافد الجديد جرويتر فورت في الدوري يوم الجمعة قبل أن يستضيف دينامو كييف في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

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