بارتوميو رفض صلاح في 2017.. وأنفق الأموال على ديمبلي

كشفت وسائل إعلام في كتالونيا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق رفض التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صيف 2018، واختار التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي المبتلى بالإصابات خلال المواسم الماضية.

وأكدت صحيفة "إيل ناسيونال" الناطقة بالكتالونية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء أن بارتوميو الذي استقال من منصبه قبل ما يقارب العام، كان يبحث عن بديل للبرازيلي نيمار جونيور الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل قيمة كسر عقده مع برشلونة والبالغة 222 مليون يورو، وعرضه الإسباني مونشي المدير الرياضي السابق لروما الإيطالي والحالي لإشبيلية الإسباني، على برشلونة مقابل 40 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي ذلك العام.



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وواصلت الصحيفة: كان مونشي يريد التخلص من صلاح في روما بسبب حاجته إلى المال، إذ عرضه على برشلونة مقابل 40 مليون يورو، لكن بارتوميو الذي كان يعيش ناديه في ملاءة مالية لا تشبه حاله اليوم، رفض التعاقد مع النجم المصري، وفضل أن يدفع أكثر من 100 مليون يورو لعثمان ديمبلي الذي كان حينها يلعب في دورتموند الألماني.



وانتقل ديمبلي وصلاح إلى برشلونة وليفربول على التوالي في صيف 2017، وفيما لعب الأول 118 مباراة فقط في 5 مواسم مع برشلونة، خاض النجم المصري 208 مباريات بقميص النادي الأحمر الإنجليزي.

وسجل ديمبلي 30 هدفاً لبرشلونة طوال تلك المواسم، بينما بلغ محمد صلاح هدفه رقم 130 مع ليفربول مؤخراً.

