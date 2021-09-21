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مشاكل ميسي مع باريس تتوالى.. إصابة تحرمه من اللعب

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ميسي باريس
ميسي لم يسجل حتى الآن مع فريقه الجديد

مشاكل ميسي مع باريس تتوالى.. إصابة تحرمه من اللعب

باريس - رويترز

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كشف باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء أن ليونيل ميسي يعاني من كدمة في العظام وسيغيب عن مباراة الفريق خارج ملعبه أمام ميتز الأربعاء.

وقال باريس سان جيرمان في بيان: خضع ليونيل ميسي، بعد الضربة التي تلقاها في ركبته اليسرى، لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم أكد كدمة العظام، وسيتم إجراء تقييم جديد في غضون 48 ساعة.

واستبدل اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى النادي الفرنسي قادما من برشلونة بعقد لعامين، قبل 14 دقيقة على النهاية خلال فوز باريس سان جيرمان 2-1 على أولمبيك ليون يوم الأحد.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين: رأينا خلال المباراة أنه كان يفحص ركبته وأرسل بعض الإشارات.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة.

ولعب ميسي لمدة نصف ساعة أمام ستاد ريمس الشهر الماضي وشارك أساسيا في آخر مباراتين أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وليون في الدوري المحلي.

ولم يسجل اللاعب الأرجنتيني بعد أي هدف مع باريس سان جيرمان وسدد مرتين في إطار المرمى.

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