إشبيلية يعود إلى الانتصارات على حساب فالنسيا

استعاد إشبيلية نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على ضيفه فالنسيا يوم الأربعاء في المرحلة السادسة للمسابقة.

وافتتح إشبيلية التسجيل مبكرا عن طريق أليخاندرو غوميز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة بعدما سجل توني لاتو، لاعب فالنسيا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

مادة اعلانية

واستغل إشبيلية حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو فالنسيا عقب الهدفين المبكرين، ليضيف رافا مير الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 22، فيما تكفل هوجو دورو بتسجيل هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 31.

وعجز فالنسيا عن إدراك التعادل أو حتى تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، ليحسم إشبيلية المباراة لصالحه، مواصلا تفوقه على فالنسيا في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي تعادل مع إلتشي وريال سوسييداد في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز الثالث ومازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة عقب خسارته أمام ريال مدريد في المرحلة الماضية، عند 10 نقاط في المركز الرابع.