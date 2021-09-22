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السماح للجماهير بالوقوف في الدوري الإنجليزي

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صورة سابقة لجماهير ليفربول

السماح للجماهير بالوقوف في الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز

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قالت هيئة سلامة الملاعب الرياضية في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن المشجعين سيسمح لهم بالوقوف في استادات مختارة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من العام القادم كجزء من برنامج تجريبي.

ومن المنتظر تجربة الوقوف الآمن اعتبارا من أول يناير بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى هيئة سلامة الملاعب الرياضية باتخاذ الخطوات الأولى في إنشاء مناطق وقوف مرخصة في الاستادات. وسيكون أمام الأندية مهلة حتى السادس من أكتوبر لتقديم طلب الانضمام للتجربة.

ويعني ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوقوف في أعلى درجتين بكرة القدم الإنجليزية والذي كان ساريا منذ أكثر من 25 عاما. وتم حظر مثل هذه المساحات بموجب تشريع في أعقاب كارثة هيلسبره عام 1989.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايغل هادلستون: لقد أوضحنا أننا سنعمل مع الجماهير والأندية من أجل توفير وقوف آمن في ملاعب كرة القدم بشرط أن يكون هناك دليل على أن تثبيت المقاعد ذات الحواجز سيكون له تأثير إيجابي على سلامة الجماهير.

وأضاف: مع اكتمال البحث المستقل الآن، وعودة الجماهير إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد، حان الوقت لإحراز تقدم. أتطلع إلى الاستماع إلى الأندية التي ترغب في أن تكون جزءا من التجربة.

ويتعين على الأندية استيفاء معايير معينة للحصول على الموافقة، بما في ذلك امتلاك البنية التحتية اللازمة في كل من المناطق المخصصة لجماهيرها ومناطق مشجعي الفرق الزائرة في الاستاد، والسماح للمشجعين بالجلوس أو الوقوف في مناطق الوقوف مع عدم إغلاق المقاعد على الوضع الأعلى أو الأسفل.

ويجب ألا تؤثر مناطق الوقوف المرخصة أيضا على معايير المشاهدة أو الجماهير الأخرى، بما في ذلك المعاقون، من بين تدابير أخرى.

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