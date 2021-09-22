إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

أعلن المهاجم صامويل إيتو الأربعاء ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر المقبل، بعدما أصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، علما أن الكاميرون تستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا في كانون يناير المقبل.

وسبق لإيتو أن دعم حملة مبومبو، لكنه يطمح للولوج إلى تحد جديد في مسيرته بعد عامين على اعتزاله اللعب.

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وقال مهاجم برشلونة الإسباني السابق على حسابه في "إنستغرام": أنا فخور ومسرور بإعلان ترشحي لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. بعد دراسة متأنية، قرّرت أن أترشح في مبادرة نابعة من حبي للكاميرون وشغفي لكرة القدم، ويشرفني أن أكون في خدمة اللعبة التي منحتني كل الإنجازات التي حققتها حتى الآن.

وختم ايتو: الانتظار ليس خيارًا. إنه الوقت لإعادة بناء كرة القدم. لا نستطيع تأجيل إعادة إنعاش اللعبة الأولى لأن باقي العالم يتحرّك بسرعة، ويتقدم من دوننا.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم وفاز معه بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 2000 و2002. وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر، وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات.