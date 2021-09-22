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جونز يعود إلى مانشستر يونايتد بعد غياب قارب عامين

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جونز فيل
جونز لم يلعب منذ يناير 2020

جونز يعود إلى مانشستر يونايتد بعد غياب قارب عامين

مانشستر - رويترز

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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المدافع فيل جونز سيعود إلى تشكيلة الفريق أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء بعد غياب 20 شهرا بسبب الإصابة.

ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ سجل هدفا خلال الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على ترينمير روفرز في يناير 2020 بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وخضع لجراحة الصيف الماضي.

وقال سولشابر لموقع النادي: أنا سعيد من أجل فيل. لقد أكمل مرتين (مباراتين) لمدة 90 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما وشارك لبعض الدقائق خلف الأبواب المغلقة ولم تحدث مشكلة في ركبته. إنه يعمل بجدية كبيرة.

وأضاف: سيكون ضمن التشكيلة. إنه يوم جميل له ولنا وهو شيء يستحقه. أعرف التحديات التي واجهها من الناحية النفسية والتفكير في أنه لن يلعب مرة أخرى أو ربما عدم المشي وعدم اللعب مع الأطفال في الحديقة.

وشارك جونز مدافع منتخب إنجلترا السابق في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات.

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