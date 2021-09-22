جو غوميز يبحث عن تعويض "الوقت الضائع"

أبدى جو غوميز لاعب قلب دفاع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رغبة في تعويض الوقت الضائع لكنه سيتحلى بالصبر في مساعيه للعودة إلى المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي يشارك فيه جويل ماتيب إلى جانب فان دايك في الدفاع في منافسات الدوري، قال غوميز (24 عاماً) إنه سيكون مستعدا إذا تلقى الإشارة للمشاركة في الدوري قريبا، من جانب المدير الفني يورغن كلوب.

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وقال غوميز في تصريحات لموقع نادي ليفربول : أعرف أنني في أحد فرق القمة، ومحاط بمجموعة من اللاعبين المذهلين، وكونك جزءا من هذا يحتم عليك محاولة القيام بدورك لدفع الفريق.

وأضاف : أنا أستمتع بكوني جزءا من الفريق وبكوني لائقا. إنني في مكان هائل مع أشخاص رائعين وناد كبير. علي الاستمتاع بهذا وأن أكون مستعدا عندما يحين الوقت للمشاركة.

وكان الإنجليزي الدولي قد قدم شراكة هائلة مع فيرجيل فان ديك في دفاع ليفربول خلال موسم 2019 - 2020 الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أصيب في أوتار الركبة اليسرى في /نوفمبر ليجرى استبعاده من المشاركة طوال ثمانية أشهر.

وبعد أن استعاد جوميز، مدافع تشارلتون السابق، لياقته من جديد، شارك طوال 90 دقيقة للمرة الثانية هذا الموسم خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على نورويتش سيتي 3 - صفر الثلاثاء في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان جوميز قد لعب 90 دقيقة أيضا في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على ميلان 3 - 2 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.