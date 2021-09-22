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غوارديولا: دي بروين بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه

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غوارديولا دي بروين
المدرب الإسباني وصانع اللعب البلجيكي

غوارديولا: دي بروين بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه

مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن صانع اللعب كيفن دي بروين يستعيد مستواه بعد عدة إصابات لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لدخول التشكيلة الأساسية بانتظام، وذلك رغم مستواه القوي خلال الفوز على ويكومب واندرارز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وعانى دي بروين (30 عاما)، والذي يعد بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، من إصابة في وجهه خلال خسارة سيتي أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو أيار، وشارك مع بلجيكا خلال الهزيمة أمام إيطاليا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020 وتعرض لإصابة في أربطة الكاحل.

ودخل دي بروين التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وسجل هدفا واستمر 90 دقيقة ليساعد سيتي حامل اللقب على الفوز 6-1 على ويكومب لكن جوارديولا قال إن لاعبه البارز كان يحتاج إلى "فترة إعداد مناسبة قبل الموسم".

وقال غوارديولا للصحفيين: بطولة أوروبا لم تكن مثالية وبعد أن تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني، يحتاج إلى أن يكون لائقا وأن يكون مستعدا من الناحية البدني".

وأضاف: ولهذا السبب كان رائعا جدا ما فعله حيث أنه لم يصل إلى الحالة المثالية... لكنه يتحسن بشكل تدريجي.

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