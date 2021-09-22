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نائب رئيس دولة وأب لـ 50 طفلاً يشارك في مباراة بعمر الـ 60

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صورة متداولة لروني برونزويك خلال المباراة

نائب رئيس دولة وأب لـ 50 طفلاً يشارك في مباراة بعمر الـ 60

العربية.نت

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في ظاهرة غريبة على ملاعب كرة القدم العالمية، شارك روني برونزويك، نائب رئيس دولة سورينام، البالغ عمره "60 عاما" في إحدى مباريات دوري "الكونكاكاف"، وهي بطولة تجمع بين أندية من أميركا الشمالية والوسطى بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الرجل المطلوب من الإنتربول، لعب أساسيا في صفوف إنتر مونغوتابو، الفريق الذي يملكه، ضد أولمبيا من هندوراس، وفاز الأخير بسداسية دون مقابل، ضمن ذهاب دور الـ 16، ولعب نائب الرئيس 53 دقيقة وحمل شارة القيادة، وبدأ ابنه المباراة أيضا.

وأوضحت "ماركا" أن برونزويك لن يتمكن من لعب مباراة الإياب، لأنه لا يستطيع مغادرة بلده، كونه مطلوبا من قبل الإنتربول بجرائم تهريب المخدرات، وأضاف التقرير: السياسي معتاد على إثارة الجدل كرجل حرب عصابات وتاجر مخدرات، كما قام بسرقة البنوك في شبابه، وأنجب حوالي 50 طفلاً.

ولفتت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية إلى أن برونزويك تم إيقافه في 2005، بتهمة تهديد لاعب بسلاح ناري أثناء إخدى المباريات، وتم إلغاء الاتهام لاحقا لنقص الأدلة، قبل أن يدان مجددا في 2012 لاعتدائه على إحدى الحكام لفظيا، وكان ظهوره في مباراة، يوم الثلاثاء، بمثابة العودة من الاعتزال.

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