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نوير يحصل على وسام الاستحقاق البافاري

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نوير أسس منظمة لمساعدة الأطفال المحتاجين

نوير يحصل على وسام الاستحقاق البافاري

ميونخ - د ب أ

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حصل مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، على وسام الاستحقاق البافاري من ماركوس زودر رئيس وزراء الولاية.

وقال زودر في حفل أقيم يوم الأربعاء، بأن الحارس البالغ من العمر 35 عاما، ظل متواضعا وكرم البافاريين بمشاركتهم كرياضي في أمور إنسانية عدة مثل حقوق الإنسان والمنظمة التي أسسها لمساعدة الأطفال المحتاجين.

وقال نوير، الذي جاء إلى ميونخ وبافاريا عام 2011 قادما من شالكه، ويعيش في بحيرة تيجرنزيه: أنا لست من بافاريا لذلك أنا متفاجئ.

وكان نوير الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، قد حصل قبل عامين على وسام الاستحقاق من موطنه الأصلي في ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

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