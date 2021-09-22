يوفنتوس "المترنح" يعبر سبيزيا بشق الأنفس.. ويحقق فوزه الأول

وضع يوفنتوس حدا لبدايته السيئة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، واستعاد بعضا من كبريائه، بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، بفوزه بشق الأنفس 3 - 2 على مضيفه سبيزيا (المتواضع) يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة للبطولة، التي شهدت تعادل ساليرنيتانا 2 - 2 مع ضيفه فيرونا.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى خمس نقاط، ليتقدم من المركز الثامن عشر إلى الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة أمام سبيزيا، صاحب المركز السادس عشر مؤقتا.

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وبادر مويس كين بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 28، لكن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك إيمانويل جياسي التعادل لسبيزيا في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الفرنسي يانيس انتيستي الهدف الثاني لسبيزيا في الدقيقة 49، غير أن فيديريكو كييزا منح التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 66، فيما تكفل الهولندي ماتيس دي ليخت بإحراز هدف الفوز الثمين لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة 72.

وعانى يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 36 لقبا من البداية المتواضعة في الموسم الحالي، ليحقق أسوأ انطلاقة بالمسابقة منذ 60 عاما، عقب فشله في تحقيق أي انتصار خلال المراحل الأربع الأولى من الموسم بالدوري الإيطالي.

واستهل يوفنتوس الموسم بالتعادل مع أودينيزي، قبل أن يخسر من إمبولي ونابولي في المرحلتين التاليتين، ثم تعادل مع ميلان في المرحلة الماضية، قبل فوزه الشاق على سبيزيا الليلة.