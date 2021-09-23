برشلونة يتعاقد مع موهبة قيصري سبور

توصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لاتفاق مع نادي قيصري سبور التركي للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم إمري دمير في صفقة مدتها خمس سنوات تمتد حتى عام 2027.

وسيدفع العملاق الكاتالوني مليوني يورو (2.3 مليون دولار) من أجل ضم دمير "17 عاما".

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وسيبقى دمير مع فريق قيصري سبور، الذي ينافس بالدوري التركي (سوبر ليغ) لما تبقى من الموسم الحالي 2021 - 2022، قبل أن ينضم لفريق الشباب ببرشلونة بداية من الموسم المقبل.

وشارك دمير بالفعل في 31 مباراة مع الفريق الأول لقيصري، وكان على موعد مع صناعة التاريخ في نوفمبر 2019، عندما أصبح أصغر لاعب يتمكن من هز الشباك بالدوري التركي، حيث كان يبلغ من العمر حينها 15 عاما و9 أشهر و25 يوما.

وسيصبح اللاعب الصاعد، الذي سبق له خوض تجربة في أكاديمية (لا ماسيا) في برشلونة عام 2017، ثالث لاعب تركي يتعاقد مع النادي الكاتالوني بعد الحارس المعتزل روستو ريتشبر ولاعب الوسط أردا توران.