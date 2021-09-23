بعد الخروج من كأس الرابطة.. سولشاير: نعاني من البدايات البطيئة

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب عليه التخلص من البداية الضعيفة في المباريات بعدما اهتزت شباكه بهدف مبكر ليخسر أمام ضيفه وست هام يونايتد ويودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم من الدور الثالث يوم الأربعاء.

وأدخل سولشاير 11 تغييرا على التشكيلة التي فازت 2-1 على وست هام في الدوري الأحد الماضي لكن فريقه سقط بهدف مانويل لانزيني بعد تسع دقائق.

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وأبلغ سولشار الصحافيين "لعبنا ببطء في أول عشر دقائق سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها وهذا أمر يجب حله. لست راضيا عن البداية على الإطلاق... لا يمكن أن نضع أنفسنا في هذه المواقف ونتوقع أن نفوز مثلما فعلنا في العام ونصف العام الماضي. يجب أن نبدأ المباريات بشكل أفضل".

ويلعب يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز يوم السبت. ويملك يونايتد 13 نقطة من خمس مباريات متساويا مع ليفربول وتشيلسي في صدارة المسابقة.