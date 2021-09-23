تقارير.. كانافارو يترك تدريب غوانزو

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الخميس، أن فابيو كانافارو ترك تدريب غوانزو إف.سي بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات.

وقالت عدة وسائل إعلام، إن المدرب البالغ عمره 48 عاما لن يعود إلى النادي الصيني بعدما حصل على إجازة في منتصف الموسم وقرر فسخ عقده مع بطل آسيا مرتين.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن غوانزو لم يعلق بعد على هذه التقارير. وكان كانافارو، قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، قاد غوانزو لحصد لقب الدوري في 2019 في ولايته الثانية في النادي بعدما سبق له تدريب الفريق أيضا في 2014 و2015.

وقالت تقارير إعلامية إن تشينغ تشي قائد الصين وغوانزو السابق سيتولى تدريب الفريق عند استئناف المسابقة مطلع ديسمبر.

ولم يلعب غوانزو أي مباراة رسمية منذ 11 أغسطس عندما فاز 5-صفر على قينغداو لينهي المجموعة الأولى في المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى الدور التالي.